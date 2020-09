Kärntner Polizist mit Coronavirus infiziert

„Der Betroffene befindet sich derzeit in Quarantäne. Der Mann dürfte sich beim GTI-Treffen angesteckt haben", so Dionisio. Es bereits der sechste Kärntner Polizist, der sich mit Corona infiziert hatte. „Die 15 Kontaktpersonen wurden vom Dienst freigestellt und befinden sich in Quarantäne. Das Contact Tracing läuft“, sagt der Polizeisprecher.