- Chaos im Schulverkehr: Drei Waggons ausgefallen

Wieder Ärger mit den Öffis: Erst zu Beginn der Woche sind Dutzende Schüler am Bahnhof in Kühnsdorf gestrandet, weil - wie berichtet - eine Garnitur ausgefallen war. Am Freitag hieß es im Rosental: „Bitte warten!“ Am Bahnhof Weizelsdorf war statt üblicherweise vier Waggons nämlich nur einer vorgefahren. Laut ÖBB war ein technisches Gebrechen an einem Triebwagen schuld.