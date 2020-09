Knapp 100 Personen nach Coronapartys in Quarantäne

16 Personen nach Feier in Quarantäne

Auch in St. Georgen am Längsee wurde gefeiert: Ein Gast, der bei einer privaten Veranstaltung war, war mit dem Virus infiziert. 16 Personen mussten deshalb in Quarantäne, sie werden derzeit getestet. Die Ergebnisse sollten noch am Wochenende vorliegen.