„PGA Tour 2K21“: Entspanntes Treiben im Grünen

Golf, ein Sport der Bewegung in der Natur bringt, Koordination erfordert und viel mit Übung verbunden ist, bietet in seiner digitalen Form bei Weitem nicht die Action von Fußball-, Football- oder Eishockeysimulationen. Trotzdem oder gerade deswegen haben Golfsimulationen seit jeher eine nicht so kleine Gruppe an Fans. Lange Zeit waren die Titel von EA Sports das Aushängeschild, bevor die Serie eingestellt wurde. Mit 2K Sports wagt nun ein anderer renommierter Publisher von Sportspielen einen Neuanfang.