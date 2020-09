Wien führt Gäste-Registrierung für alle Lokale ein

Die Bundeshauptstadt Wien erlässt eine Verordnung zur verpflichtenden Registrierung von Gästen in der Gastronomie. Damit soll die Nachverfolgung von Kontaktpersonen bei Coronavirus-Infektionen erleichtert werden, wie Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Donnerstag angekündigte. Die Verordnung soll bereits am Montag in Kraft treten. Gäste werden sich ab dann schriftlich eintragen müssen, wenn sie ein Lokal besuchen wollen.