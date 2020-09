Nach tödlichem Unfall: Diskussion um die Kreuzung

Große Trauer herrscht nach dem Tod eines älteren Ehepaares an einer Eisenbahnkreuzung in Eisenstadt. Wie berichtet, dürfte die Lenkerin das Rotlicht übersehen haben. Die 73-Jährige starb noch am Unfallort, ihr 79-jähriger Mann im Krankenhaus. Fachleute appellieren nun zu mehr Aufmerksamkeit an Bahnübergängen.