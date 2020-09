Vielen Störenfrieden auf Alpenstraße droht Anzeige

Nach den Ausschreitungen durch Teilnehmer am GTI-Treffen auf der Villacher Alpenstraße am Wochenende will deren Geschäftsführer jetzt weitere Schritte unternehmen. Johannes Hörl- selbst geprüfter Rechtsanwalt - überlegt drastischere Schritte. Nach den beiden GTI-Piloten, denen nach dem Drift-Manöver bis zu 5000 Euro Strafe drohen, könnten noch andere bisher anonyme Lenker Probleme bekommen.