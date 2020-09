Feiern, kein Abstand und dann Wien anklagen

Die Brüder rufen 1450 an. In der Warteschleife müssen sie eine Stunde, in der Teststraße drei Stunden warten. Indes müssen Eltern mit Kleinkindern wegen solcher Fälle noch länger in der Warteschleife ausharren, obwohl sie nicht bei Partys waren und nicht auf Abstandsregeln gepfiffen haben. Doch der ÖVP-Mann findet sein Warten so schlimm, dass er in der Tageszeitung „Heute“ die Stadt Wien angreift.