1000 Euro für Hinweise auf Linzer Trafik-Räuber

Ein paar Hundert Euro konnte der dunkel gekleidete Räuber erbeuten, der Freitagnachmittag eine Angestellte der Trafik mit einem Messer bedroht, in österreichischem Dialekt Geld gefordert und dann die Flucht ergriffen hatte. Laut Polizei habe es zwar schon ein paar Hinweise auf den Täter gegeben, allerdings noch keine zielführenden. „Wir setzen eine Prämie in Höhe von 1000 Euro für den entscheidenden Hinweis zur Ergreifung des Täters aus“, sagt Erwin Kerschbaummayr, Gremialobmann der Tabaktrafikanten in der WKOÖ.