Österreichs Klage gegen Hinkley Point abgeweisen

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat am Dienstag die österreichische Klage gegen Staatshilfen für das geplante britische Atomkraftwerk Hinkley Point C endgültig abgewiesen. „Der Gerichtshof bestätigt den Beschluss, mit dem die Kommission die britischen Beihilfen zugunsten des Kernkraftwerks Hinkley Point C genehmigt hat“, teilte er EuGH mit. Die Republik Österreich hatte gegen diesen Beschluss 2015 Klage eingebracht.