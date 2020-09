Ausstellung „Sprachbrücken - Jezikovni mostovi“

Um sowohl bei Jugendlichen als auch bei Erwachsenen das Interesse für die Sprachen und Dialekte der Kärntner Regionen zu wecken, wurden einzelne Stationen bzw. „Brücken“ eingerichtet. Dort warten Infos in deutscher und slowenischer Sprache zu verschiedenen Themen, lustige Spiele sowie Hör- und Videobeiträge, die via QR-Code direkt am Smartphone abgespielt werden. So können Besucher etwa den eigenen Sprachschatz selbst testen und erweitern. Weiterführende Aufgaben können von Klassen auch im Unterricht bearbeitet werden.