„Kein Vorwurf... aber wir nehmen die Krümel“

Österreichs Ski-Herren fiebern dem frühen Weltcup-Saisonstart in Sölden entgegen. Fast exakt einen Monat vor dem wegen Covid-19 vorgezogenen Gletscher-Auftakt trainieren Marco Schwarz, Roland Leitinger und Co im benachbarten Pitztal und hoffen, die verbleibende Zeit vor allem im Riesentorlauf gut nutzen zu können. „Unglaublich, dass es schon in vier Wochen los geht“, sagte Schwarz am Freitag.