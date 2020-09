Albanischer Drogenring zerschlagen: 30 Festnahmen

Die Razzia erfolgte in mehreren italienischen Städten sowie in Albanien, Belgien, Deutschland, Griechenland, Rumänien, Ungarn und den Niederlanden. Riesige Kokainmengen wurden von der Bande von Südamerika nach Europa geschmuggelt. Die Kriminalisten berichteten von brutalen Angriffen der Kartellmitglieder auf andere Drogenhändler. An den Ermittlungen beteiligte sich auch die niederländische Polizei sowie Eurojust und Europol.