Forscher starten mit Maske in Antarktis-Saison

Erstmals seit Beginn der Corona-Krise sind am Montag wieder Wissenschaftler vom neuseeländischen Christchurch aus in die Antarktis gestartet. Davor mussten die Forscher eine sechswöchige Quarantäne überstehen, weil sich die eigentlich für zwei Wochen vorgesehene Isolation aufgrund von Stürmen in der Region immer wieder verlängerte. Nach ihrer Ankunft in der US-amerikanischen McMurdo-Station müssen die Wissenschaftler nun zwei Wochen lang eine Maske tragen.