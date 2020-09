Marecek: „Wir gehen mit einer gewissen Trauer“

„Krone“:Fällt Ihnen der Abschied von der „SOKO“ schwer?

Heinz Marecek: Absolut. Es kam noch dazu, dass wir innerhalb des Teams so eine besonders friktionsfreie, freundschaftliche Atmosphäre geschaffen hatten. Es sind alle Leute gut aufgelegt in der Früh aufs Set gekommen und gut aufgelegt am Abend wieder nach Hause gegangen. Wir gehen alle mit einer gewissen Trauer im Herzen von hier weg, weil es uns eben so viel Spaß gemacht hat, hier zu arbeiten, und wir auch das Gefühl hatten, dass wir etwas machen, was den Leuten gefällt, und das ist ja immer das Schönste. Ich habe das Gefühl gehabt, dass es viele Leute gibt, die sich das gerne anschauen. Ich meine, dass wir 20 Jahre eine Serie gedreht haben, ist ja sowieso eine Ausnahmesituation, das ist ja nicht so oft.