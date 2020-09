Nächster Horror-Crash! Abbruch nach Stroll-Unglück

Was war passiert? Ein unverschuldeter Reifenschaden führte in Runde 46 dazu, dass Stroll zwischen den Kurven acht und neun in den Reifenstapel krachte. Zu diesem Zeitpunkt lag der Kanadier auf Rang vier. Sein Bolide musste sofort gelöscht, der Reifenstapel musste aus Sicherheitsgründen wieder aufgebaut werden. Die Konsequenz: Das Rennen wurde zum zweiten Mal mit einer roten Flagge abgebrochen.