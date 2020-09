Beim Kaffeetrinken! Muezzin erschreckt Strache

Heinz-Christian Strache (Team Strache) sorgt mit einem neuen Wahlkampf-Video auf Facebook für Aufsehen. Es zeigt den Ex-Vizekanzler beim Kaffeetrinken in einem Gastgarten am Wiener Praterstern, wo er sich (seine Stimme wird eingespielt) über die aktuellen Zustände in der Bundeshauptstadt erbost zeigt. „Unsere Wiener wurden zur Minderheit in der eigenen Stadt, unsere Kinder mit deutscher Muttersprache in den Wiener Schulen marginalisiert, die sozialen Gemeindebauten in den Händen von Migranten“, schimpft Strache. Skurril: Am Schluss ertönt plötzlich der Muezzin, der Ex-FPÖ-Chef zeigt sich davon erschrocken, knallt sein Handy auf den Tisch und sagt: „Jetzt reicht‘s!“