Neue 2,8-Millionen-Arena hat eine schiefe Laufbahn

„Oberbank"-Arena ist erst der Startschuss

„Wir wollen weiterhin erfolgreich sein, dafür braucht es gute Grundlagen“, sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer, während Sport-Landesrat Markus Achleitner erklärte, dass die „Oberbank“-Arena erst der erste Part einer 10-Millionen-Offensive ist: “Noch heuer im Herbst wird bei den weiteren zwei Top-Leichtathletik-Stützpunkten bei der Pädagogischen Hochschule der Diözese nahe dem Olympiazentrum sowie bei der Polizeisportanlage in der Derfflingerstraße mit den Bauarbeiten begonnen. Zudem haben wir regionale Stützpunkte wie St. Georgen/Gusen oder Andorf bereits in Umsetzung, Neuhofen in der Planung und weitere folgen. 2021 werden wir mit der Stadt Traun auch das Stadion Traun in Angriff nehmen und zum Leichtathletik-Stadion ausbauen.

“Leichtathletik hat es sich verdient“

“Die Leichathletik hat es sich mit ihren Leistungen verdient“, nickte mit Franz Gasselsberger der Generaldirektor von Arena-Namensgeber “Oberbank". Der Hobby-Langstreckenläufer sah danach beim Eröffnungsmeeting, wie Verena Preiner (Union Ebensee) in 13,71s (-1,0 m/s) den Hürdensprint gewann. Über 1.500m machte Andreas Vojta für den erst 16-Jährigen Kevin Kamenschak (ATSV Linz LA) Tempo und führte ihn zu einer neuen persönlichen Bestleistung von 3:48,43 min.