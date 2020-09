Bottas vor Hamilton! Mercedes auch in Mugello top

Valtteri Bottas hat das Formel-1-Training vor dem Großen Preis der Toskana dominiert. Der Mercedes-Fahrer markierte am Freitag in Mugello in Italien in 1:16,989 Minuten vor seinem Teamkollegen Lewis Hamilton die klare Bestzeit. Der Weltmeister aus Großbritannien lag gut zwei Zehntelsekunden hinter dem Finnen und knapp vor dem Niederländer Max Verstappen im Red Bull.