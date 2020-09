Jetzt fix: Ab Montag in Schulen Maskenpflicht!

Am Montag beginnt das neue Schuljahr - und zwar mit verschärften Corona-Maßnahmen. Wie Bundeskanzler Sebastian Kurz heute, Freitag, bestätigt hat, wird die Maskenpflicht in den Schulen wieder eingeführt! Diese Maßnahme gilt im gesamten Schulgebäude außer in den Klassenzimmern. Masken müssen also in Gängen, in der Aula, in Garderoben etc. getragen werden.