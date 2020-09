San Francisco: Waldbrände sorgen für „Marshimmel“

In San Francisco sieht es gerade aus wie auf dem Mars. Schuld sind die verheerenden Waldbrände im US-Bundesstaat Kalifornien, die dichten Rauch verursachen, der sich am Pazifik mit der feuchten Meeresluft vermischt und dadurch die Küstenmetropole in einen dunklen, orangefarbenen Nebel hüllt. Bei den Bildern handelt es sich weder um Tagesanbruch noch um Abenddämmerung, weil der Rauch so dicht ist, dass er sogar tagsüber das Sonnenlicht blockiert.