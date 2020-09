„Dieser Ferrari ist unfahrbar und gefährlich“

Der Sonntag sollte in Mugello ein stolzer Feiertag für Ferrari werden: Die „Scuderia“ bestreitet ihren 1000. Grand Prix in der Formel 1! Doch nach dem neuerlichen Debakel in Monza sind die Aussichten auf das zweite Heimrennen in Italien düster. „Die Erwartungen sind sehr niedrig“, sagt Sebastian Vettel, dessen Wechsel zu Racing Point konkreter werden dürfte, zumal Sergio Perez den Abschied mit Saisonende verkündete.