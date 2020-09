Seelische Verwüstungen durch Pandemie sind schlimm

172 Selbstmorde in OÖ

Tatsächlich nehmen sich bundesweit täglich drei bis vier Menschen das Leben, zu Dreiviertel sind es Männer. Und, ebenso erschreckend: Zehn bis Zwanzigmal häufiger kommt es zu Suizidversuchen, besonders in der Jugend, so Thomas Kapitany, Ärztlicher Leiter des Kriseninterventionszentrums Wien: „Bei früheren globalen Krisen kam es nachweislich zu einem Anstieg der Suizidraten in Ländern, in denen die sozialen Auswirkungen für viele Menschen spürbar waren, wie etwa in Griechenland.“ In Oberösterreich schieden im Jahr 2018 insgesamt 172 Landsleute freiwillig aus dem Leben. Das ist viel, aber dennoch weniger als in den Jahren zuvor. Die Pandemie hat diesen positiven Abwärtstrend aber gestoppt, befürchtet Barbara Lanzerstorfer-Holzner von der Telefonseelsorge.