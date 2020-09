Opfer schlief, als Diebe in Haus einbrachen

Als er sich am vergangenen Montag gegen 21 Uhr schlafen legte, ahnte ein 88-Jähriger in Parndorf nicht, was ihm in dieser Nacht noch bevorstehen würde. Nach nur vier Stunden Schlaf wurde der Mann, vermutlich durch die Flucht der Täter, plötzlich wach. Als er Nachschau hielt, bemerkte er den Einbruch und verständigte umgehend die Polizei. Die eingetroffenen Beamten konnten am Tatort DNA-Spuren sichern.