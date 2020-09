NFL-Saison startet mit 16.000 Zuschauern

Wegen der Corona-Pandemie entscheiden die Gesundheitsbehörden der jeweiligen Bundesstaaten darüber, ob überhaupt Menschen NFL-Spiele live vor Ort verfolgen dürfen. Die Las Vegas Raiders und das Washington Football Team haben sogar schon mitgeteilt, dass ihre Heimpartien in der kompletten Saison ohne Fans in Szene gehen werden. Düster schaut es auch in den zwei größten US-Metropolen New York und Los Angeles aus, wo „auf unbestimmte Zeit“ keine Zuschauer bei Matches der Giants, Jets (beide New York), Chargers und Rams (beide L.A.) zugelassen sind.