Schule nur über Trampelpfad neben Zug erreichbar

In Steinhaus bei Wels in Oberösterreich gehen die Wogen hoch! Wenige Tage vor Schulbeginn wurde wegen einer Baustelle der Gehweg an der Hauptstraße gesperrt. Die Umleitung erfolgt über einen schmalen, nicht beleuchteten Weg direkt neben der Almtalbahn. Die VP wirft FP-Bürgermeister Piritsch einen Schildbürgerstreich vor.