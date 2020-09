Schlaining: „Jetzt nicht mehr locker lassen!“

5:0 in Jennersdorf, 3:0 gegen Heiligenbrunn und 7:4 gegen Edelserpentin. Die Ergebnisse der ersten drei Saisonspiele können sich sehen lassen „und sie waren auch in der Höhe verdient“, erklärt der neue Übungsleiter Hotwagner. Seit diesem Sommer ist der ehemalige Pinkafeld-Trainer der starke Mann an der Seitenlinie in Schlaining. „Die ersten Eindrücke sind positiv. Ich hab auch das Gefühl, dass ich von der Mannschaft gut aufgenommen wurde“, so Hotwagner.