Nach Djokovics Abschuss: Jetzt äußert sich Referee

Linienrichterin getroffen

Djokovic hatte am Sonntag in seinem Achtelfinale gegen den Spanier Pablo Carreno Busta nach einem verlorenen Aufschlagspiel im ersten Satz wütend „blind“ einen Ball weggeschlagen und dabei eine Linienrichterin getroffen. Zwar hatte der Serbe den Ball nicht mit Absicht in Richtung der Frau geschlagen, diese war aber zu Boden gegangen und hatte danach sichtlich Atemprobleme. Djokovic schien selbst völlig erschrocken über die Situation. Den Regeln entsprechend wurde er disqualifiziert.