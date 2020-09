Ski-Ass auf den Spuren der Traditionsvereine

Derzeit pendelt Meier, der sich nach seiner Nichtberücksichtigung für einen ÖSV-Kader auf eigene Faust und Rechnung für den Weltcupauftakt in Sölden am 18. Oktober vorbereitet, regelmäßig zwischen seiner Vorarlberger Heimat und Saas-Fee in der Schweiz hin und her, wo er unter den Augen seines Mentors Roland Fuchs die ersten Skitrainings absolviert hat.