Pamela Anderson ist in ihren Bodyguard verliebt

Dieses Jahr sorgte die 53-Jährige bereits mit ihrem Liebesleben für Schlagzeilen, nachdem sie sich nur zwölf Tage nach ihrer Hochzeit von ihrem Ehemann Jon Peters getrennt hatte. Doch von einer Ehe will Anderson nun plötzlich nichts mehr wissen. Auf ihrer Twitter-Seite gab sie am Wochenende in einem Statement bekannt: „Pamela Anderson war niemals offiziell mit Jon Peters (einem jahrelangen Familienfreund) verheiratet. Keine großen Gefühle, keine Hochzeit, keine Scheidung.“