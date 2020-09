„Rapids Fußballgott“ mit 40 noch ein Baby

Zumal Kühbauer viele Talente (Demir, Hajdari, Ibrahimoglu, Savic etc.) bei den Profis braucht. Der Kader wird sich Woche für Woche ändern. Was auch ein Verdienst von Hofmann ist: „Das ist schon ein spezieller Jahrgang, so geballt wird man Spieler nicht oft raufbekommen.“ Er war als Talentemanager maßgeblich beteiligt. Den Job will er behalten. „Ein schmaler Grat“, sagt er selbst, weil er als Trainer ja jetzt nicht nur der Kumpeltyp sein kann. „Ich bleibe aber authentisch, will ihnen die Angst nehmen, bin für sie da. Ich kenne die Jungs ja sehr gut. Aber es gibt natürlich klare Regeln.“