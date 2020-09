„Herr Luger, sind Sie ein schlechtes Vorbild?“

Aber viele Menschen wissen eh schon nicht mehr, was in Sachen Corona-Schutz gerade gilt und was nicht. Sorgt es da nicht für noch mehr Verunsicherung, wenn man eine Gelb-Einstufung des Bundes justament nicht umsetzt?

Nein, die Verunsicherung kommt ja daher, dass der Bundeskanzler mit dem Finger auf Linz zeigt, weil der Herr Bundesgesundheitsminister sagt: „Vorsicht, Risiko!“, und gleichzeitig aber wir in Linz und auch der Landeshauptmann sagen, es ist Corona-mäßig absolut sicher in dieser Stadt. 56 Infizierte, kein Cluster, keiner auf der Intensivstation. Und dann sagen die Leute, was stimmt denn jetzt? Das ist mein Vorwurf, primär an den Herrn Anschober, dass er mit dieser Gelb-Färbelung erst recht den Eindruck von Unsicherheit erweckt. Die Fakten für Linz sind aber absolut auf Grün!