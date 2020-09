Diagonale-Preis für in „Battlefield“ gedrehte Doku

Mit fast einem halben Jahr Verspätung ist der erste diesjährige Preis der Diagonale 2020 an den besten Kurzdokumentarfilm verliehen worden. Das Jungfilmemacher-Trio Total Refusal, bestehend aus Robin Klengel, Leonhard Müllner und Michael Stumpf nahm die Auszeichnung in Form einer goldenen Nuss am Freitagabend in Graz entgegen. Ihr 21-minütiger, ausschließlich in „Battlefield V“ gedrehter Film „How To Disappear“ hatte bereits auf der diesjährigen Berlinale für Diskussionen gesorgt, bevor ihn die Diagonale-Jury zur besten Kurzdoku auserkor.