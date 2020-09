Linzer Gemeinderat wird doch nicht verkleinert

Der Zug für eine Verkleinerung des Stadtparlaments nach der Wahl im Herbst 2021 ist abgefahren. An das Land wurde noch immer kein endgültiger Vorschlag für die Reform verabschiedet. Für die notwendigen Beschlüsse in dieser Gesetzgebungsperiode müsste noch ein Wunder passieren. Und diese geschehen in der Politik nur selten.