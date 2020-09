Schöttels U21-Team geht gegen Albanien 1:5 unter!

Für die weiter zweitplatzierten Österreicher geht es am Dienstag erneut in Ried gegen die Engländer weiter. Nicht nur für Kapitän Marco Friedl ist nun wohl klar, dass sich vor dem Match gegen den Gruppenleader einiges ändern muss. „Von Anfang bis Ende hat nichts funktioniert. Wir haben die Zweikämpfe verloren, vorne herumgespielt, hinten war jede Chance drinnen. Es ist uns gar nichts gelungen, jeder muss sich an der eigenen Nase packen. Es ist unvorstellbar, dass wir so eine Leistung auf den Platz gebracht haben“, sagte der Legionär von Werder Bremen.