„Football Leaks“-Prozess: 25 Jahre Haft für ihn?

Unter strengsten Sicherheitsbedingungen hat in Portugal der Prozess gegen den Mann hinter der Enthüllungsplattform „Football Leaks“ begonnen. Rui Pinto nahm am Freitag im Strafgericht in Lissabon mit Corona-Schutzmaske auf der Anklagebank Platz, während draußen Beamte mit Maschinengewehren, Straßensperren und Hundestaffelführer für ein ungewöhnliches Bild sorgten.