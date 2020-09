KW 36 - die wichtigsten Neuerscheinungen der Woche

En Minor - When The Cold Truth Has Worn It’s Miserable Welcome Out

Alle Achtung! Zum Auswendiglernen ist der Albumtitel eher schwierig, aber En Minor versuchen auf ihrem Debütalbum auch gleich gar nicht, die sanfte Schiene zu fahren. Das dazugehörige Label kündigt die elf Songs auf dem Debütalbum als „Depression Rock“ an, ganz so trist ist die Weltlage dann aber zum Glück doch nicht. Den Gesang und Chefposten übernimmt niemand Geringerer als Pantera-Legende Phil Anselmo, der mit zügellosen „White Power“-Geschmacklosigkeiten und proletoidem Auftreten in den letzten Jahren schwer an seiner Fassade kratzte. Live tourt er lieber im T-Shirt, um die alten Klassiker zu kredenzen, im Studio gibt er den Dandy mit Rotwein (falls der in Louisiana überhaupt getrunken wird). En Minor vermischt Dark Rock mit Southern-Ansätzen, scheitert am Versuch Leonard Cohen für Metal-Fans abzubilden aber erwartungsgemäß. Auch stimmlich ist good old Phil schon „on the edge“. Muss man nicht unbedingt in den Schrank stellen. 4,5/10 Kronen