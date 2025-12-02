Gewinnen Sie VIP Tickets für die Backstreet Boys

Noch schnell mitmachen

Die Auftritte der Kultband sind schon seit Monaten ausverkauft, aber die „Krone“ macht‘s möglich und bringt Sie zu der Kultband der 2000er nach Schladming! Wir verlosen 5x2 VIP-Diamond Tickets für den Auftritt am 7. Dezember im Rahmen des Ski-Opening in Schladming. Dafür müssen Sie jedoch schnell sein, weil der Teilnahmeschluss ist bereits der 3. Dezember, 09:00 Uhr. Also gleich jetzt mitmachen und gewinnen.