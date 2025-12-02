Vorteilswelt
Für Kurzentschlossene

Gewinnen Sie VIP Tickets für die Backstreet Boys

Gewinnspiele
02.12.2025 12:14
(Bild: Dennis Leapold)

Der Winter startet mit einem musikalischen Paukenschlag: Beim legendären Ski Opening Schladming-Dachstein steht die erfolgreichste Boyband aller Zeiten auf der Bühne. Die Backstreet Boys feiern im Planai-Stadion ihr großes Österreich-Comeback und Sie können dabei sein! Die „Krone“ verlost für Kurzentschlossene 5x2 VIP Diamond Tickets für den 7. Dezember. 

0 Kommentare

Die Vorfreude auf das Konzert mit den Backstreet Boys ist riesig – und das zu Recht! Denn der Auftritt beim Ski-Opening ist das bislang einzige angekündigte Europa-Konzert der Kultband. Die Backstreet Boys sind aktuell nur im Sphere Las Vegas zu sehen – eine einzigartige Gelegenheit also für Europäische Fans! Mit mehr als 130 Millionen verkauften Tonträgern zählen die Backstreet Boys zu den erfolgreichsten Popgruppen der Musikgeschichte.

Ihre Hits wie Everybody, I Want It That Way oder As Long As You Love Me haben Generationen geprägt. Gleichzeitig können auch Wintersport Fans Ihre ersten Schwünge auf einer der schönsten Pisten Österreichs machen. 

(Bild: MirjaGeh)

Noch schnell mitmachen
Die Auftritte der Kultband sind schon seit Monaten ausverkauft, aber die „Krone“ macht‘s möglich und bringt Sie zu der Kultband der 2000er nach Schladming! Wir verlosen 5x2 VIP-Diamond Tickets für den Auftritt am 7. Dezember im Rahmen des Ski-Opening in Schladming. Dafür müssen Sie jedoch schnell sein, weil der Teilnahmeschluss ist bereits der 3. Dezember, 09:00 Uhr. Also gleich jetzt mitmachen und gewinnen. 

