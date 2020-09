Corona-Fall Paire: Wie konnte er sich anstecken?

Der französische Tennis-Profi Benoit Paire hat keine Erklärung für seinen positiven Coronavirus-Test. „Ich bin hier angekommen, habe mich wie alle anderen auch in die Bubble begeben und mich nicht aus ihr rausbewegt. Was passiert ist? Ich weiß es nicht“, sagte Paire am Mittwoch in einem Beitrag in den sozialen Netzwerken. Der 31-Jährige war am Samstag positiv auf Covid-19 getestet und zwei Tage vor Turnierbeginn von den US Open ausgeschlossen worden. Ein weiterer Test am Montag sei jedoch negativ gewesen, sagte Paire.