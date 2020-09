Weiteres Opfer auf „Polizei-Trick“ reingefallen

Die 73-jährige Pensionistin aus St. Margareten im Rosental erhielt am Dienstag gegen 11.30 Uhr einen Anruf eines bis dato noch unbekannten Mannes, welcher mit hochdeutschem Akzent sprach. Der Anrufer kontaktierte die Frau über ihr Festnetztelefon und gab sich als Polizist der Polizeidirektion Klagenfurt aus. Er teilte der Frau in weiterer Folge mit, dass ihre Tochter bei einem Verkehrsunfall beteiligt sei und als Unfallverursacherin für den gesamten Schaden aufkommen müsse. Der vermeintliche Polizist forderte eine Kaution in der Höhe von 70.000 Euro, erst dann könne die Tochter wieder nach Hause.