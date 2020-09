Dieser Mythos trotzt Regen und Sturm!

Große Emotionen erlebten die Einhundert, als sie Samstagabend nach zwölfeinhalb Stunden und exakt 300 Kilometern ihr Ziel am Wörthersee erreichten. „300 Kilometer an einem Tag sind für jeden Rennradfahrer etwas Magisches“, so Kärntens Ex-Radprofi Paco Wrolich: „Aber so eine Tour habe ich selbst in meiner Karriere selten erlebt.“ Der Radprofi und die vielen ehemaligen Rennradfahrer, wie René Haselbacher, Christoph Sokoll oder Alfred Koschat, die als Guides voran fuhren, zollen den einhundert Startern damit allerhöchsten Respekt.