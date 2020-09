Pain Of Salvation: Prog-Rock mit Bildungsauftrag

Motorisierte Metapher

Um einen Vergleich zwischen der sogenannten Norm und den anderen zu erklären, verwendet Gildenlöw privat gerne eine Auto-Metapher. „Rallyeautos und Formel-1-Autos sind genauso großartig wie ein normaler Straßenwagen. Aber all diese Wägen funktionieren nur in der richtigen Umgebung. Der Formel-1-Wagen auf der Rennstrecke, das Rallye-Auto auf wildem Untergrund, der Straßenwagen im Alltag. Und genau so muss man mit den Kids umgehen. Alle haben ihre Stärken, sie müssen nur richtig erkannt und gefördert werden.“ Die erzieherische Botschaft des Albums kann Gildenlöw als Lehrer nicht ganz ablegen, auch wenn er sich der Thematik in den neun Songs bewusst vielseitig nähert und diese in drei größere Kapitel unterteilt hat, die doch wieder sehr persönlich ausgefallen sind. „Ich vermische Persönliches mit Fiktivem und gebe nicht alles von mir preis, aber ich habe schon öfters betont, dass ich mich manchmal wie ein Panther in einer Welt voller Hunde fühle. Auch mir wurden meine Stärken als Abnormität erklärt. Grob erstrecken sich die Kapitel des Albums um die Gefühle als Kind, wie man als Teenager in einer genormten Welt aufwächst und am Ende um das Erwachsensein, wo man die Checkpoints des Lebens noch einmal Revue passieren lässt.“