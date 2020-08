Norwegen gegen Österreich ohne Jungstar Ödegaard!

Nach den zahlreichen Ausfällen im österreichischen Fußball-Nationalteam muss auch Gegner Norwegen zum Auftakt der Nations League am Freitag in Oslo auf einen prominenten Namen verzichten! Jungstar Martin Ödegaard von Real Madrid wurde aus dem Kader für die beiden Partien gegen Österreich und Nordirland gestrichen. Als Grund gab der norwegische Verband länger anhaltende Knieprobleme an.