Box-Champ Fury will noch 2020 gegen Joshua kämpfen

Box-Weltmeister Tyson Fury will mit seinem britischen Landsmann und Weltmeister-Kollegen Anthony Joshua möglichst noch im Dezember 2020 zum Mega-Kampf in den Ring steigen! Damit werden Spekulation geschürt, dass es nicht zu dem angepeilten dritten Kampf zwischen Fury und Deontay Wilder aus den USA kommt. „Wenn Wilder nicht stattfindet, machen wir Joshua im Dezember“, sagte Fury beim britischen Pay-TV-Sender BT Sports. „Lasst uns loslegen. Ich bin sofort bereit. Ich hätte heute Abend im Ring gegen ihn gekämpft. Ich würde ihm immer in den Arsch treten, zu jeder Tageszeit.“