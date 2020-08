Hütter: „Es ist eine gefährliche Zeit für Trainer“

Joveljic war im Sommer 2019 von Roter Stern Belgrad nach Frankfurt gewechselt. In der Hinrunde hatte der U21-Nationalspieler für die SGE noch zehn Spiele bestritten, in der Rückrunde war er in Belgien bis zum Saisonabbruch bereits an den RSC Anderlecht ausgeliehen. Joveljic besitzt in Frankfurt einen Vertrag bis 2024.