Frankreich meldet exponentiellen Corona-Anstieg

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Frankreich nimmt weiter rasant zu: Am Freitag meldete die Gesundheitsbehörde knapp 7400 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Am Donnerstag hatte die Zahl bei rund 6100 gelegen, am Mittwoch bei 5400. Es handle sich damit um ein „exponentielles Wachstum“, so die Behörde. Allerdings sind einige Regionen deutlich schwerer betroffen als andere.