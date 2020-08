Das sind jetzt die möglichen Gegner von Rapid

Österreichs Vizemeister SK Rapid Wien steht in der dritten Runde der Champions-League-Qualifikation und hat damit zumindest schon die Teilnahme an der Europa-League-Gruppenphase sicher. Die Hütteldorfer feierten am Mittwochabend dank eines Abstaubertors von Ercan Kara einen verdienten 1:0-Sieg beim kroatischen Vizemeister Lok Zagreb. Und dürfen damit weiter von der Königsklasse träumen.