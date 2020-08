Messi-Beben: Das Fax, das alles veränderte

Neue Klausel?

Der 33-jährige Messi will laut Medienberichten eine Klausel in seinem Vertrag ziehen, durch die er am Ende jeder Saison einseitig kündigen könne. Ein juristisches Hickhack droht, denn es gibt ein Problem: Die Frist zur Aktivierung der Klausel ist aus Sicht des Vereins für die vergangene Saison bereits im Juni abgelaufen, schrieben „Mundo Deportivo“ und auch andere Medien. Messi sei der Ansicht, die Frist müsse verlängert werden, weil auch die Saison wegen der Corona-Zwangspause länger als geplant lief.