Königliche Endstation! Salzburg scheitert an Real

Die Partie begann für Karim Adeyemi und Co. denkbar schlecht. Nach einem missglückten Rückpass von Bryan Okoh umkurvte Marvin Park in der vierten Minute Goalie Daniel Antosch und legte zurück auf Juanmi Latasa, der locker einschoss. Real, trainiert vom ehemaligen spanischen Starkicker Raul, ließ auch in der Folge nicht locker, wenig später rettete nur die Stange vor dem 0:2 (7.). Das fiel dann nach gut einer halben Stunde, David Affengruber fälschte einen Schuss von Miguel Gutierrez unhaltbar für Antosch ab (32.).