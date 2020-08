Antonio Conte rastet nach Haar-Witz komplett aus

Indes ist die Zukunft des Starcoaches nach der Finalniederlage mehr als ungewiss. In der Pressekonferenz im Anschluss an das Spiel ließ der Italiener, der sich unlängst mit den Klubbossen angelegt hatte, offen, ob er auch kommende Saison an der Seitenlinie stehen wird: „Jetzt nehmen wir uns zwei oder drei Tage frei. Wir werden uns danach mit kühlen Köpfen treffen, und das ist auch gut so. Dann sehen wir uns die Saison an und versuchen in aller Gelassenheit die Zukunft von Inter zu planen. Mit mir oder ohne mich.“